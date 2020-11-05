超市龍頭全聯才剛斥資9.8億在高雄岡山打造全台最大自動倉儲，又預計加碼投資打造冷鏈物流中心，高市副市長林欽榮近日帶領經發局、交通局、研考會等團隊前往全聯岡山物流園區參訪，實地了解投資需求，責成相關單位全力協助加速投資建廠。

林欽榮在4日參訪，全聯物流部協理胡長熹接待導覽，胡長熹提到，全聯自動化倉儲系統透過程式運算串連收貨、儲存、揀貨及出貨等環節，一步接一步進而達成自動化倉儲，並運用機械手臂運作支援重物搬運、軌道運送自動存放等，可提升10倍人力運用能效，實踐「今天訂貨、今晚到貨」的最終目標。

全聯岡山廠自動倉儲。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

全聯岡山一號機機械手臂。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

全聯物流部協理胡長熹（左一）說明進貨流程。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

胡長熹指出，全聯品項眾多以及擁有許多生鮮冷藏及冷凍產品，目前正評估於高雄加碼投資冷鏈物流中心，補足目前物流缺口，也特別感謝林副市長帶領團隊參訪，關心產業發展，提供優質投資服務。

林欽榮表示，全聯導入自動化倉儲系統除增加5倍用地坪效外，對人力需求也從傳統勞力提升到技術人力，又被媒體稱為「零售物流界的半導體」，可說是傳統產業升級轉型的最好示範。針對全聯有意加碼冷鏈投資需求，將責成團隊盡速盤點各種問題，務求最短時間內滿足企業投資需求。

(中時 )