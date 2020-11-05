新衣服沒洗過就穿超NG！毒物科專家招名威發文分享，許多人買新衣服後會直接拿來穿，但衣物上恐有甲醛殘留，與汗液結合後，恐會間接被人體吸收，導致皮膚過敏、白血病和流鼻血等眼症狀出現，因此呼籲大家，新衣服最好下水洗過再穿，若是厚重衣物不易清洗，也可晾曬多日再穿，同樣能達到去除甲醛等有害物質的作用。

毒物科專家招名威教授在臉書粉專表示，拆封新衣服後僅22.8%的人會拿去洗、61%的人會清洗貼身衣物，但有8.2%的人則是完全都不會洗。他也透露，自己是很懶惰的人，總是覺得新衣服很乾淨，就直接穿，但其實不然，「新衣服最好經過水洗再穿，特別是貼身衣物」。

招名威分享，曾穿著剛拆封的新衣服去參觀學校，結果因為天氣悶熱、空氣品質也不好，加上很潮濕，走完校園半圈後，新衣服已經完全濕透，而皮膚和汗腺較豐沛的區域，開始紅腫發癢，且有越抓越養的趨勢，不一會兒，就出現紅斑了。

招名威解釋，會出現此狀況，其實就是「皮膚的免疫系統被啟動了。」主因是新衣服中的「甲醛」的化學反應，衣服印染過程會用甲醛來固色、防皺，已反應的甲醛會和衣物纖維結合，固定在衣服上；其他的「游離甲醛」則可透過水洗清除掉。

招名威指出，若未清洗就穿上新衣，恐使游離甲醛溶到汗中，間接被人體吸收，引發皮膚過敏、瘙癢和皮炎症狀。許多人只知道室內裝潢的新傢俱、新粉刷的牆壁會有甲醛殘留，但衣物中其實也有，長期接觸可能導致皮膚過敏、紅腫、白血病、流鼻血、咳、流淚以及視力障礙。

至於許多人擔心穿未洗過的新衣會罹癌，招名威闢謠，此說法並沒有科學根據，要因為這樣就致癌的機率很低。穿新衣服導致甲醛暴露的濃度和時間，無法與高濃度、長期接觸的職業相比。

招名威也呼籲，購入新衣服後，最好洗過再穿！若是不易清洗的厚重衣物，也可以不過水，放在通風的地方晾曬數日，也能達到去除甲醛等有害物質的作用。

招名威最後建議，衣物最好選純棉和麻製的，也盡量選純色、淺色或是素色的衣服，降低染色物質上身的機率；另購買貼身衣物及嬰幼兒用品時，最好選用染料較少、印花圖案小的產品。買衣服時，也可聞看看有無刺激性味道，若有恐是甲醛超標，或是含有其他化學物。

(中時新聞網)