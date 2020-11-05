外送平台崛起，許多會利用時間，當起斜槓外送員，但也引發不少爭議。一名正妹於臉書傷心地表示，最近遇到一名奧客，要她將餐點送上沒電梯的6樓公寓，一送到門口對方臉超臭，不斷地嫌她動作慢，在門關上後更大聲說「這些做外送的就是很廢」，讓她聽了快爆氣，委屈地將原委PO上網。

這名正妹於《爆廢1公社》訴委屈，她很認真地問「跑外送很丟臉嗎？」並質疑「為什麼真的有那種看不起外送員然後還要叫外送的人？」她透露日前接到一張單，對方表示需要她送上樓，但一看卻是沒有電梯的大樓公寓，她只好爬上6樓將餐點交付給客人。

原PO水汪汪的大眼睛，讓網友都歪樓。（圖／翻攝自爆廢1公社）

豈知，對方沒好臉色的從她手中拿過餐點，嘴裡又邊碎念「動作真的很慢，這樣餐點會冷掉。」隨即關上門後，該名客人又跟大聲地跟自家人說「他們這些做外送的就是很廢？」讓她聽了好難過，直呼自己真的非常認真地在工作，為何要這樣被看不起？

文章曝光，一票網友替她打氣加油，「不是叫外送的人才廢嗎⋯⋯」、「辛苦了」、「很多人都瞧不起餐飲業跟服務業，我是餐飲業的」、「自食其力沒什麼可恥」。但由於原PO的照片實在太正，讓部分網友歪樓「如果遇到這樣的美女外送我根本毫無挑刺能力！」、「現在外送的都這麼可愛嗎？」、「我願意為了你辦熊貓帳號訂餐」、「看到這麼漂亮小姊姊就想叫外送了」。

(中時新聞網)