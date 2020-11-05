【現場直播】今新增1例境外移入 中央疫情指揮中心召開臨時記者會｜2020.11.5

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為本國籍20多歲女性(案570)，11月2日自捷克返國。居家檢疫期間主動通報曾有疑似症狀，經安排採檢後確診。

指揮中心表示，案570今(2020)年9月中旬赴捷克就學，本身有過敏性鼻炎病史，10月10日在捷克曾出現發燒、味覺異常情形，未於當地就醫，約10天後症狀改善。11月2日自荷蘭搭機經曼谷返國，入境時有流鼻水、有痰症狀。個案返國後至防疫旅館進行居家檢疫，11月3日主動通報在捷克期間曾有發燒、味覺異常情形，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。相關接觸者刻正由衛生單位進行疫調中。

指揮中心統計，截至目前國內累計569例確診，分別為477例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，523人解除隔離，39人住院隔離中。

(中時新聞網)