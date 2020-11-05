中美矽晶5日召開董事會，會中通過2020年第三季財務報告，合併營收153.79億元，營業毛利53.69億元，營業淨利39.77億元，稅前淨利40.21億元，歸屬於母公司的稅後淨利16.72億元，稅後每股盈餘2.86元。其中半導體子公司環球晶圓合併營收140.06億元，歸屬於母公司的稅後淨利33.88億元，稅後單季每股盈餘達7.78元。

營運表現方面，中美晶營業利益率為25.9％，稅後純益率為21.6％。與去年同期相比 : 合併營收減少4.5％，營業毛利減少3.2％，營業淨利減少2.6％，歸屬於母公司的稅後淨利，較去年同期成長4.0％，稅後每股盈餘較去年同期增加0.1元。

中美晶今年前三季累計的合併財報結果來看，累計合併營收為456.95億元，較去年同期減少9.1％；營業毛利157.13億元，較去年同期增加12.9％；營業淨利117.20億元，較去年同期攀升20.0％；歸屬於母公司的稅後淨利為45.73億元，較去年同期大增292.9％；稅後每股盈餘7.82元，較去年同期大幅增加5.82元。其中，子公司環球晶圓的合併營收為412.22億元，佔中美矽晶總營收逾九成，稅後每股盈餘更達22.21元。透過去年一口氣認列虧損性合約負債準備，中美矽晶擺脫了長約的沉重包袱，營運績效回歸正軌，經營成果耀眼出色。前三季累計的營業毛利、營業淨利、稅後淨利、歸屬母公司淨利創歷史新高，EPS也創下歷史次高。

(工商 )