諷陳其邁夜托不夠新？侯友宜解釋：都是好托育 15:322020/11/05 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜解釋，不管新北還是高雄的夜托方式，只要能讓年輕夫婦輕鬆放心養，都是好托育。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長陳其邁開辦全國第一間24小時夜托據點，新北市長侯友宜日前備詢時指「新北早就開辦」，被外界解讀暗諷陳其邁政策不夠新；對此侯友宜今受訪解釋，不管新北還是高雄的夜托方式，只要能讓年輕夫婦輕鬆放心養，都是好托育。 侯友宜諷陳其邁夜托不夠新？陳其邁回應了 訂閱影音： 中時新聞網 (中時 ) #夜托 #據點 #侯友宜 #陳其邁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北捷誰來主導？ 林佳龍籲設新北董事 10:402020/11/04 生活 複製貼上？高巿設勞工自治委員會20年前就有 13:262020/11/05 政治 社論／該有人為內政混亂下台了 04:102020/11/05 時論廣場 川普對台好 學者憂看得到吃不到 04:102020/11/05 政治要聞 馬國女大生遇害引討論 侯友宜：做好基礎建設是關鍵 11:032020/11/04 政治 市長表揚交通有功人員 盼降低高雄車禍率 18:482020/11/04 寶島 新藥給付慢！癌友平均等2年 民團籲政府提出改革計畫 14:232020/11/05 生活 未禁萊豬 邁挨批誠信比豬肉廉價 04:102020/11/04 生活新聞 戎馬終生軍人式範──胡宗南將軍風範（五） 14:282020/11/05 兩岸史話 立院火爆場面不斷 江啟臣拍桌大戰蔡碧仲 14:322020/11/05 政治 政治熱門新聞 美大選陷入爭議即時分析 學者：他會小勝 - 政治 曾被馬任命 彭文正爆馬英九私下真面目讓王淺秋不禁笑了 - 政治 通訊投票寄到後誰會贏？美大選結局 沈富雄改口了 - 政治 川普選前瘋狂對台軍售 陸專家爆背後驚天陰謀 - 政治 拜登預估先達270票當選門檻 林濁水驚回9字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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