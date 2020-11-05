高雄市長陳其邁開辦全國第一間24小時夜托據點，新北市長侯友宜日前備詢時指「新北早就開辦」，被外界解讀暗諷陳其邁政策不夠新；對此侯友宜今受訪解釋，不管新北還是高雄的夜托方式，只要能讓年輕夫婦輕鬆放心養，都是好托育。

侯友宜諷陳其邁夜托不夠新？陳其邁回應了

(中時 )