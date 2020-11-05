一名外籍移工，5日上午約7時許，從一輛計程車上下車買飲料，中市警局霧峰分局大里分駐所員警王玨、蘇偉誠剛好開巡邏車巡邏經過，覺得可疑上前盤查，結果查出下車的34歲范男是逃逸的越籍移工，進一步到車上盤查，沒想到一車還有4人都是逃逸移工，警方訊後將5人全都移送移民署台中專勤隊等遣返。

中市警局霧峰分局大里分駐所員警王玨及蘇偉誠，5日上午7時許，巡邏行經大里區美群北路時，發現一名越籍移工，從一輛計程車下車到商店買飲料，除外籍臉孔外、又這麼早就搭計程車，覺得可疑，疑是上前盤查，34歲的范姓越籍移工，見到警察盤查，開始侷促不安，臉色發白，只得承認自己是逃逸移工。

二名員警接著盤查車內乘客，不查還好，一查竟發現一車都是逃逸越籍移工，分別為寧姓（42歲）、謝姓（36歲）、宋姓（29歲）、阮姓（26歲）等4名，5人向員警表示，原本是在工廠工作，但不適應工廠老闆，又沒機會換工廠，於是才逃逸，一年來都到處找工地打零工，但5人避重就輕，不願進一步透露工作地點及住居所。

警方訊後依入出國及移民法移送移民署台中專勤隊等候遣返，同時清查上游雇主，追查藏匿地點。大里分駐所長楊俊宏表示，新型冠狀病毒疫情期間，失聯移工恐成防疫破口，民眾莫因一時私心抱持僥倖心態僱用失聯移工，若違反就業服務法規定經查獲確認違法，將處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯者，將處3年以下有期徒刑，拘役或科或併科120萬元以下罰金。應循合法管道申請，切勿以身試法，而因小失大。

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(中時 )