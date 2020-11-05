花蓮市區道路今年有多項管線開挖工程，及人行道挖掘重新施作，有店家收到水費帳單時，暴增1萬多元，當場嚇呆，市民代表黃瑞文今說，自己位在施工路段的服務處水費也暴增數千元，懷疑開挖工程導致水管爆裂漏水，不過市公所說仍在找原因，將儘快聯繫水公司到場會勘，保障市民權益。

花蓮市民代表黃瑞文接到投訴，居住在花蓮市中山路大同市場附近的店家，從今年6月到現在11月，水費從原本兩個月不到100元，暴增到16000多元，納悶家戶用水量怎麼可能4個月飄升1百多倍，他們也自行先檢查店裡各個管線，都未發現異常或有漏水，質疑是否因店家前人行道鋪設工程開挖時，自來水管被挖斷漏水所致？

黃瑞文也說，包括他自己位於中山路上的服務處，這幾個月的水費也爆增到6000多元，聯繫市公所與自來水公司，只是簡單的將自來水從入口處關掉。黃說，服務處仍有地下水可使用，但已造成店家困擾，希望市公所能與自來水公司盡快查明漏水原因、並儘速改善，不應該讓民眾去承擔暴增的水費。

花蓮市公所建設課長徐國城對此表示，初步調查，自來水管線在人行道工程外，理應開挖不會挖掘到自來水管線，除了儘速聯絡屋主找水電廠商檢查家戶內部管線哪裡出了問題，公所也不會迴避，將聯繫自來水公司會同到場勘查，釐清自來水漏水原因。

第九區管理處表示，人員抄表時，若發現用水量大幅增加會貼單提醒用戶，稽複查人員也會到場教導家戶「內線」查漏的技巧，並找合格廠商協助找出家用內管是否漏水，「外線」管路屬於水公司負責，不過漏水判斷仍有釐清查明漏水環節。

此外，市長魏嘉賢已請建設課全力配合，並允諾1個月內查明原因，解決市民沒有自來水可用的問題。

市民代表黃瑞文說，店家自來水費暴增，自來水公司只關掉入水開關，至今仍未找出原因。（王志偉攝）

(中時 )