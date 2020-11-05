泰山地區污水下水道系統自107年啟動，為加速家庭用戶污水接管，今年5月完成泰山地區污水下水道系統第2標工程發包，7月開始陸續進場施作，主要工程項目為接續泰山一標主幹管銜接及道路公共管網佈設，規劃將於同興里、義學里、同榮里及義仁里佈設公共管網，預計110年12月完工，後續完成管線佈設後，將可配合其他標案進行污水用戶接管工程，預計用戶接管數可增加11,988戶。

泰山人口數約7萬8,000人，每天約有8個標準游泳池的污水量排入貴仔坑溪，相當可觀，泰山污水下水道系統預計至2024年完工，預估用戶可接管約2萬9千多戶，待泰山污水系統工程完成接管後，將減少家庭污水排入貴子坑溪，以改善貴子坑溪水質，並減少蚊蟲孳生、水媒傳染疾病發生機率，有效改善環境衛生及提升市民生活品質。

水利局表示，污水下水道工程分4個工程標案，第一標主幹管將於8月完工，第2、3標也已開工施作，未來將發包辦理第4標污水工程標案；用戶接管部分，泰山八個里已於去年7月開工，其預計2024年底完成全區污水下水道建設。

(中時 )