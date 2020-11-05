桃園市府5日舉辦「美國總統大選與兩岸關係」座談會。(蔡依珍攝)

美國總統大選開票陷膠著，陸委會5日下午在桃園舉辦「美國總統大選與兩岸關係」座談會，桃園市長鄭文燦表示，無論誰當選，只要美國的主流民意支持台灣，美國的兩個政黨挺台灣，台美關係就會穩健往前發展，不諱言大陸採取戰狼外交、甚至霸凌台灣，會讓國人反感、區域不安，重申和平是兩岸關係唯一選項，他也笑言陸委會主委陳明通是民調專家「我以為他來是已經知道結果」，陳明通則希望學者一起解答分析，預測未來走向。

桃園市政府祕書處與陸委會、桃園市台大國家發展教育基金會及台大社會科學院中國大陸研究中心合辦「美國總統大選與兩岸關係」座談會，2場次分別由陸委會主委陳明通、桃園市台大國家發展教育基金會董事長周繼祥擔任座談主持人，由6位專精兩岸和美中關係的學者，針對美國選後對中政策轉變、兩岸關係變化等議題發言探討，逾300名桃市府公務員與會。

鄭文燦表示，美國大選結果雖然尚未正式出爐，但只要美國的主流民意支持台灣，美國的兩個政黨挺台灣，台美關係就會穩健的往前發展。他認為台灣在印太戰略底下，扮演關鍵角色，只要台美之間的距離縮短，互信增加，對於整個亞太地區的穩定，台灣也願意盡一份心力。

鄭文燦直言，對岸採取戰狼外交、甚至霸凌台灣的方式，會給台灣的人民帶來很大的反感，也為這個區域帶來不安，兩岸衝突的根源在於北京的態度，北京在兩岸關係上，設定了很多的高條件、設定了很多的路障，甚至說這段時間，採取軍事恐嚇的策略。

「和平是唯一的選項，而不是戰爭！」鄭文燦說，對岸恐嚇的策略是得不到台灣人民的認同，希望能夠用和平對話取代武力的恐嚇，他也相信有國防、有實力、有共識，我們才能夠捍衛台灣的民主，也才能夠維持台海的和平。

鄭文燦認為美中之間的戰略競爭的態勢已經形成，相信台灣在亞太地區仍然會扮演重要的關鍵角色，笑言今年是台灣有史以來最重視美國選舉的一年，美國的投票率也比過往高，投票人數和候選人獲得票數的雙雙創新高，雖然美國大選結果尚未出爐，桃園已連2年和陸委會合作辦論壇，很榮幸在關鍵時刻能邀請陸委會、台大國發所座談，為大家解盤，希望能夠增進我們對台美關係、兩岸關係的瞭解。

陳明通也表示，美國大選最後結果尚未出爐，這時候能夠有學者、專家解盤，分析，預測未來走向，非常有意義，謝謝市府給機會。

(中時 )