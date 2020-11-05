台灣辦公設備品牌台灣富士全錄（Fuji Xerox Taiwan）公告，隨著母公司富士全錄在2019年已100％成為富士軟片集團的全資子公司，其品牌名稱將自2021年4月1日起更名為「台灣富士軟片資訊股份有限公司（FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.）」。深耕台灣已有50年歷史的富士全錄，除維持辦公設備產品與服務供應外，未來將加深與富士軟片集團的資源合作，以資訊業者角色為企業客戶提供更多創新服務。

根據IDC調查，2020年上半年台灣富士全錄在量產設備、A3影印機仍維持市占第一，分別為55％及26％。台灣富士全錄成立於1970年，為台灣第一家引進普通紙複印機的公司，營運初期即以創新的租賃方案，搭配完整的售後服務體系，陪伴台灣企業走過各種經濟發展年代，因此奠定其在台灣辦公設備的品牌領導地位。

由於新科技浪潮對企業經營帶來挑戰，企業對辦公設備聯網、系統整合的需求提升，根據經濟部統計處今年6月份公告，2019年電腦及資訊服務業營業額3,804億元，年增9.7％，預估今年營業額將突破4,000億元，創歷年新高。台灣富士全錄近年陸續引進多樣化的解決方案，其經營角色已從傳統的事務機業者，轉型為全方面數位辦公解決方案的提供者。

台灣富士全錄策略暨行銷本部長何建賓表示，在物聯網、創新服務趨勢下，新品牌名稱帶來明確營運方向，除了整合現有辦公設備等硬體產品、持續引進解決方案外，未來，富士全錄將偕同富士軟片集團資源，與台灣的銷售團隊一同發展創新服務，協助客戶因應時代的挑戰。

展望未來，新品牌名稱象徵富士全錄即將承接母集團-富士軟片集團「價值源自於創新（Value from Innovation）」的企業標語及精神，與集團成員發揮協作效應，在為客戶創造價值的前提下，朝向創新服務事業的營運目標邁進。

富士全錄於1962年成立之初為富士軟片集團與美國全錄合資的子公司，該公司自2019年成為富士軟片集團100％持股的子公司，自2021年4月開始，富士全錄亞太地區子公司及日本總部都將同步變更其品牌名稱，與客戶之間的服務協議及其權益皆不受任何影響。

(工商 )