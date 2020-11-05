中研院歐美所研究員、前陸委會副主委林正義今於「美國總統大選後國內外發展走向」座談會指出，以德國標準看是希望川普早點下台，從北京角度，雖有如閻學通等部分專家學者有「川建國」的想法，但實際上是希望拜登上台，北京領導人的期待或不會像德國梅克爾般強烈，但他們寧願看到是拜登這樣能文明協商的總統，如同環球時報之前的報導：拜登比川普更容易打交道。

林正義表示，這次美國總統大選再度看到美國民調未如過去如此神話，民調不能盡信，惟正確部分是普拜登所獲普選票一定比較多，社會分裂比台灣更嚴重。

大陸雖小心翼翼不干預美內政，但可看到川普跟拜登對中政策會不一樣，從北京角度看，兩位總統的心態與定位不同，如川普把中共定位「戰略競爭者與經濟掠奪者」，美國家情報總監雷克里夫說中國是美國國家安全最大敵人，美國家安全顧問編輯大篇幅川普政府對中國大陸的演講。

林正義續稱，北京雖有部分專家學者有諷刺性的「川建國」想法，例如閻學通等學者，認為川普連任可以讓中國「彎道超車」，如黨媒環球時報出現拜登當選美中關係較平順的標題，北京領導人所期待當然不會像梅克爾如此強烈，但他們寧願看到是拜登這樣能文明協商、溝通的總統，如同環球時報之前的報導：拜登比川普更容易打交道。

至於俄羅斯方面，林正義說，美國指控中國大陸有「七宗罪」，俄國總統普丁也控訴美國有「七宗罪」，中共官媒新華社接續控訴美國不同版本的七宗罪。美俄關係最大考驗在明年二月關於新戰略武器條約是否再延長。

(中時 )