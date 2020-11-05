半導體矽智財供應商力旺(3529)今(5)日宣布，其NeoFuse矽智財已成功導入格芯28奈米高壓(High Voltage,HV)平台，為日益增加的OLED應用市場提供完整的解決方案。

有鑑於OLED顯示器IC的需求日益升高是驅使高壓平台迅速發展的動能之一，力旺與格芯在其高壓平台的積極合作，提供客戶全方位完整的NVM矽智財解決方案，以提高產品競爭力。

力旺業務發展中心副總何明洲表示，力旺與格芯從之前的55奈米、40奈米開始，一直到目前的28奈米平台雙方都維持一貫的緊密合作，致力於滿足OLED應用的多元需求，為客戶創造最大價值。

力旺的邏輯非揮發式矽智財已經廣泛布建於格芯的高壓技術平台上，未來將會與格芯繼續進行穩定且密切的合作關係，在平台開發初期便將矽智財產品導入驗證，為客戶在第一時間取得市場先機。

格芯生態系統與設計方案副總Mark Ireland指出，力旺極具競爭力的OTP矽智財能夠顯著提升格芯在高壓平台競爭力，滿足客戶在OLED顯示器IC設計上的需求。力旺NeoFuse與格芯28奈米高壓平台的合作，提供各類顯示器應用極佳的效能解決方案，全力主攻OLED的應用市場。

在高階智慧手機市場中，因為需要極高的效能表現，OLED顯示器已經佔據領導的地位。格芯的28奈米高壓先進製程提供更高速的資料存取、更大容量的靜態隨機存取記憶體(SRAM)與更優異的功耗表現，讓OLED顯示器IC達到更高畫質與更省電的效能。另外，28奈米高壓平台還可將愈來愈複雜的演算法用於強大的顯示引擎。

力旺與格芯一直保持長期且穩定的合作夥伴關係，力旺的多元矽智財解決方案已廣泛布建於格芯的各類製程平台上，兩家公司將繼續合作致力於開發高可靠、低成本的解決方案。

(時報資訊)