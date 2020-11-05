受隔夜美股再度大漲激勵，周四日股持續上揚，並創下逾兩年新高，不過投資人仍持續關注美國總統大選的最終結果。

周四日經225指數收漲1.73%，為24,105.28點，創下2018年10月3日來新高。東證一部指數收漲1.39%，為1,649.94點。

根據最新計票結果，拜登在關鍵的密西根州與威斯康辛州勝出後，累計已拿下264張選舉人票，距離270票當選門檻僅剩一步之遙。不過，因川普競選團隊已在多個州提起訴訟，並要求重新計票，這場選舉演變成歹戲拖棚的風險仍然存在。

受美國成長股大漲提振，東證成長股指數勁揚2.46%，表現優於東證價值股指數的小升0.26%。

受美國公債殖利率大跌影響，銀行股與保險股分別下挫1.03%與1.44%。

製藥公司衛采（Eisai）亮燈漲停，終場飆升17.91%。該公司與其合作夥伴Biogen共同研發的阿滋海默症藥品更加接近取得美國食品與藥品管理局（FDA）的批准。

鈴木汽車（Suzuki Motor）獲利預測優於市場預期，股價收漲4.89%。

新創板Mothers指數勁揚近3.2%，延續前一日大漲逾5%的升勢。

(時報資訊)