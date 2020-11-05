聯合再生能源(3576)子公司永梁股份有限公司(永梁)參與宜蘭縣政府「綠能屋頂全民參與」營運商遴選暨地面行光電場域公開標租案，經出席委員評定為第一名優勝廠商，由宜蘭縣政府公告得標。此標案標的為羅東鎮羅東掩埋場及五結鄉五結舊掩埋場，約九公頃已封閉掩埋場域，預計總建置量為10MW。另外，聯合再生也入選經濟部辦理之「綠能屋頂全民參與」計畫，擔任太陽光電營運商承租屋頂、設置太陽光電發電設備及案場維運廠商。

永梁為聯合再生100%持有之子公司，目前手上已有12MW電場營運中，持續積極開發建置太陽能案場。羅東鎮羅東掩埋場及五結鄉五結舊掩埋場為已封閉掩埋場，此類土地在建置太陽光電系統後可減少豪雨直接沖刷掩埋場面及減少土石流失，亦可有效提升土地使用效益，賦予掩埋場多元化再利用用途。此標案預計總建置量為10MW，完成後發電量預計為1,226萬度電，可供3,500戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約為6,242公噸，等同約24座大安森林公園的吸碳量。

宜蘭縣政府以環境永續為縣政主軸，持續推動宜蘭縣綠能發展，在推動出租機關、學校等公有屋頂架設太陽能光電板及清水地熱發電BOT+ROT案之外，並正式公告宜蘭屋頂結合掩埋場域設置光電標租案。由縣府帶頭共同推動縣內掩埋場建置太陽光電發電設施，以持續促進宜蘭縣太陽能發展，目前宜蘭太陽光電累積建置量已達到43.9MW。宜蘭屋頂遮蔽較少，屋舍產權獨立，再加上饋線相對充足，適宜推動太陽能屋頂。此次羅東鎮羅東掩埋場及五結鄉五結舊掩埋場太陽能場域公開標租案考量宜蘭多雨、多颱及近海易腐蝕等氣候條件，將設置規劃、維運管理及施工品質等納入營運商重要遴選項目。聯合再生有多年建置並持有太陽能案場的經驗，此次也非常榮幸獲得評選委員給予高分。此次案場將使用聯合再生自行研發之雙玻雙面模組，此產品發電功率達420W，適合台灣特殊環境，適用於鹽灘地、不利耕作地及魚電共生等嚴苛環境。聯合再生也是國內最先取得420W最高瓦數雙面發電模組的認證，並已開始量產。未來，永梁將負責案場之建置及維運，聯合再生集團將持續深耕台灣系統市場，累積持有台灣本土之公標案電廠。

聯合再生是台灣最大的太陽能廠商，目前擁有台灣最大太陽能電池與模組產能，此產能足以供給台灣到2025年每年20GW之龐大需求。根據Energy Trend的調查，聯合再生已多年蟬聯模組市佔冠軍寶座，今年模組國內外出貨量更超過1GW，其中台灣產能維持滿載。聯合再生已規劃完成模組擴產計畫，一旦明年台灣需求爆發，聯合再生將可在極短時間內備妥產能支應內需及國外市場成長需求，預計2021年可繼續蟬聯台灣模組出貨量冠軍。聯合再生以低成本、高品質產品為客戶降低裝置成本提升獲利，未來將持續維持市佔第一的龍頭寶座。系統部分，聯合再生已完成累積建置量約600MW，為台灣累積建置量最多的廠商。展望未來，聯合再生手上約有1.5GW的專案在進行中，加上模組出貨，將持續為營收帶來成長動能。

(時報資訊)