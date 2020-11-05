半導體零耗件及設備廠商瑞耘(6532)下半年起營收動能減緩，第三季營收比第二季新高下滑，剛公布10月營收2648萬元，比9月營收下滑25.48%，也比去年同期減少37.87%。

上半年公司受惠先進製程半導體零耗件出貨增加，營收大幅成長；第三季營收仍呈現年增的態勢，惟整體第三季營收比第二季新高下滑；第三季營收約1.35億元，季減約18.73%。

由於前三季營收持續大幅成長，瑞耘1~10月營收4.65億元，仍比去年同期增長23.82%，創歷年同期新高。

瑞耘上半年受惠先進製程半導體零耗件出貨增加，第二季營收創新高，為1.66億元，季增率近21%，單季每股淨利達1.13元。受惠半導體設備市場增溫，產品出貨量成長，加上跨入先進製程市場，7奈米以下半導體零耗件出貨比重增加，帶動上半年獲利也較去年同期大幅成長。

瑞耘上半年營收及獲利均創同期新高，上半年營收3.03億元，毛利率年增4.43個百分點至38.35%；淨利年增約73.3%至6584萬元，基本每股盈餘2.07元，優於去年同期的1.2元。

(時報資訊)