因原料丙酮成本持高，推升國內11月MMA報價連2個月大幅調漲，且下游聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)需求強勁支撐下，MMA價格應聲上漲；市場人士表示，因歐美新冠肺炎疫情再起，也相繼有封鎖行動，同時對隔離保護板的PMMA原料需求也相對強勁。

據了解，近期防疫需求再度增加，下游工廠積極詢盤，促使甲基丙烯酸甲酯MMA市場報價走高，繼10月份報價調漲3元/公斤，本(11)月再度調漲3元/公斤。(商品行情網)

(時報資訊)