《商情》成本持高 國內MMA報價再漲 15:402020/11/05 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因原料丙酮成本持高，推升國內11月MMA報價連2個月大幅調漲，且下游聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)需求強勁支撐下，MMA價格應聲上漲；市場人士表示，因歐美新冠肺炎疫情再起，也相繼有封鎖行動，同時對隔離保護板的PMMA原料需求也相對強勁。 據了解，近期防疫需求再度增加，下游工廠積極詢盤，促使甲基丙烯酸甲酯MMA市場報價走高，繼10月份報價調漲3元/公斤，本(11)月再度調漲3元/公斤。(商品行情網) (時報資訊) #MMA #持高 #調漲 #PMMA #甲基丙烯酸甲酯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》10月SM結算價續升 並創7個月來高點 14:492020/11/05 財經 南科考古館100元市民「客廳卡」 1年內不限次數可帶2人免費參觀 19:532020/11/05 旅遊 《集中市場》外資連4買389.47億元 坐觀成「拜」守12900 15:232020/11/05 財經 《半導體》多頭熄火 台積電回測月線 11:252020/11/05 財經 《半導體》矽格10月營收續登次高 前10月提前締新猷 07:442020/11/05 財經 《半導體》傳三星殺出搶食陸AP大餅 聯發科穩當沒在怕 09:432020/11/05 財經 美選舉和疫情夾殺 亞股波動 雙印持穩 04:102020/11/05 投資理財 美國單日逾10萬確診再破紀錄 17州住院數創新高 13:162020/11/05 國際 「國家人用疫苗委員會」已逾2年未動 國衛院學者籲重啟 15:252020/11/05 健康 藥品及醫用化學製品製造業產值 今年可望再創新高 13:382020/11/05 財經 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 螞蟻IPO喊卡 比美大選結果更要命 專家曝背後真相 - 財經 拜登若入主白宮 陸美科技有望休戰？ 陸民眾卻不開心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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