工業電腦大廠研華(2395)對2020年第四季營運釋出保守展望，力拚明年重返成長軌道，今（5）日股價開低走跌，終場下跌1.71％、收於288元，在工業電腦族群中表現最疲弱。不過多家投顧法人看好明年營運可望顯著回升，雖調降目標價、但均維持既有評等不變。

綜合投顧法人看法，均認為因疫情影響接單動能，營收規模縮減、產品組合轉弱使研華第三季營運轉弱，但在營運效率提升下，毛利率39.8％表現優於預期，整體獲利表現符合預期。第四季因多項專案遞延、客戶需求仍疲，整體營運展望保守、預期將持續衰退。

研華對第四季營運看法保守，短期營運動能欠缺、以提升產品組合及營運效率為主，在財測展望低於預期下，投顧法人下修第四季獲利預期，但預期表現可望略優於去年同期，每股盈餘（EPS）估落於2.23～2.25元。

投顧法人亦持續看好研華中長期營運後市，認為隨著疫情利空鈍化及全球經濟好轉，工業電腦市場需求可望在明年上半年逐步復甦，配合部分大客戶遞延訂單出貨，可望帶動研華明年營運成長動能顯著回升。

同時，投顧法人看好供應鏈重組趨勢不變，配合研華全球綜合區域（GIRC）策略擴大市占率，看好研華明年營收可望繳出雙位數成長、獲利動能可望更強，短期營運逆風為長期投資的好時機，維持「買進」及「增加持股」不變，目標價則自326～360元修正至315～340元。

(時報資訊)