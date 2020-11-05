遠傳(4904)、亞太電(3682)今(5)日最新於證交所召開重大訊息說明會，雙方繼之前在3.5GHz共頻共網20年後，將也在700MHz頻段共頻共網10年，持續深化雙方在5G共同作戰的決心，也可善用頻段稀有性的特質，並降低雙方建置成本，發揮最大效應，為相關合作仍需待NCC核准。

遠傳、亞太電繼上次宣布將在3.5GHz共頻共網20年後，今日再度攜手宣布，雙方將簽訂共頻共網及頻率交換之業務合作合約，亞太電(3682)與遠傳(4904)將就各自取得之700MHz頻段進行共頻共網，遠傳與亞太電將在700MHz共頻共網10年，相關成本、費用依2/9與7/9之比例分攤，合約有效期間為109年11月5日至119年12月31日。

另外，亞太電所持有之723MHz~728MHz(上行)、778MH~783MHz(下行)共計10MH頻寬及遠傳所持有之2595MHz~2615MHz共計20MHz頻寬進行交換，交換頻率價值依亞太電與遠傳各自競標結束後次月起開始攤銷至國家通訊傳播委員會(NCC)核准頻率交換申請之當月底殘值計算，如主管機關核准700MHz共頻共網早於頻率交換執行之日，頻率交換合約自動終止且無須執行，共頻共網及頻率交換合約，均需取得主管機關核准。

遠傳與亞太電盼透過雙方的業務合作，有助於基地台設備整合，也可提升網路涵蓋，增加行動通訊業務競爭力及降低營運成本，對雙方財務業務都有正面影響。

(時報資訊)