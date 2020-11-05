《國際產業》失火 樂金化學一輕油裂解廠緊急關閉 15:402020/11/05 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓最大化工廠樂金化學周四宣布，因清晨發生火災，位於全羅南道麗水市（Yeosu）的輕油裂解廠已經緊急關閉。 該公司表示正在了解起火原因。該輕油裂解廠每年可生產約120萬公噸乙烯 稍早前報導指出，樂金化學這座位於麗水的輕油裂解廠可能關閉約20天。 (時報資訊) #輕油裂解廠 #樂金化學 #關閉 #緊急 #麗水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》樂活退休 銀行推機器人理財 10:002020/11/05 財經 產險業 競推網路投保活動 04:102020/11/05 投資理財 雙雄助拳 半導體族群領風騷 04:102020/11/05 證券．權證 納智捷推新休旅車 大展誠意催買氣 04:102020/11/05 財經要聞 《韓股》多頭力挺 KOSPI挑戰2400關卡 12:162020/11/05 財經 金秋時節 醉美萬安 04:102020/11/05 兩岸新聞 新竹女科學家卵巢長瘤 開刀竟成植物人！兩醫生疏失須賠2千萬 08:582020/11/05 社會 美股財報超預期 4產業搶鏡 04:102020/11/05 投資理財 數據創新趨勢論壇 11／18登場 04:102020/11/05 產業特刊 藥品及醫用化學製品製造業產值 今年可望再創新高 13:382020/11/05 財經 財經熱門新聞 拜登快翻盤 太陽能股竟暴殺！美媒爆敗在這裡 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 阿茲海默症有救了 Biogen新藥證療效 股價狂漲44％ - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 想快點甩開英特爾 蘋果Mac自研CPU急拉250萬顆晶片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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