南韓最大化工廠樂金化學周四宣布，因清晨發生火災，位於全羅南道麗水市（Yeosu）的輕油裂解廠已經緊急關閉。

該公司表示正在了解起火原因。該輕油裂解廠每年可生產約120萬公噸乙烯

稍早前報導指出，樂金化學這座位於麗水的輕油裂解廠可能關閉約20天。

(時報資訊)