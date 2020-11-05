總部位於盧森堡的全球最大鋼鐵製造商安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)周四報出第三季核心獲利優於預期的財報表現。由於先前新冠疫情的緩解，該公司在所有地區的需求皆出現改善。

該鋼鐵製造大廠生產約全球5%的鋼鐵，其核心獲利(EBITDA)較去年同期下滑15%，來到9.01億美元，然仍高於公司繪製調查預測的8.38億歐元獲利。

安賽樂米塔爾執行長米塔爾(Mittal)在聲明中指出，鋼鐵市場從第二季的困境中復甦，特別在巴西，以及子集團在南非、哈薩克和烏克蘭的表現獲得改善。

該集團表示，鐵礦石(iron ore)較高的的價格和增加的產量，讓採礦業務特別亮眼。預計按照市場價格的鐵礦石出貨將與2019年相當；該公司先前預測將下跌5%。

雖然在二次疫情肆虐下希求將低於正常水準，但安賽樂米歇爾將重啟部分閒置的產能。

該鋼鐵集團補充，經歷過去半年的經驗，集團已經在較低的成本結構下營運；公司並將在明年二月公布全年度財報時，將揭示更多永久性成本刪減的細節。

(時報資訊)