台灣明年元月將開放含萊劑美豬進口，針對台中、台北市自治條例另訂萊劑豬零檢出，柯文哲還多次摃上中央；農委會主委陳吉仲5日受訪說，國內消費者一年吃掉美牛3公斤都含有萊劑，美國豬肉含萊劑不到0.6公斤，質疑「只規範到豬，沒規範到牛，這是屬於食安的議題嗎？」最重要的還是讓消費者知道產品的來源，能夠做選擇。

立法院經濟委員會5日考察「台中市果菜批發市場及大安肉品市場發展與建設規劃概況」，召集委員楊瓊瓔邀請農委會主委陳吉仲及農糧署、畜牧處等官員，在台中市果菜批發市場召開座談會；針對台中市果菜批發市場及大安肉品市場發展與建設規劃研商解決方案。

就台中、台北市自治條例另訂萊劑豬零檢出。陳吉啟表示，以台北市政府的自治條例為例，該例僅有規範豬肉零檢出，但牛肉也含有萊克多巴胺，呼籲地方政府為了食品安全、畜牧業者，還是要共同努力，行政院很樂意跟每一個地方政府坐下來談，最重要的還是讓消費者知道產品的來源，能夠做選擇。

針對萊豬進校園，陳吉仲說，防範了萊克多巴胺，但還是有抗生素、農業等多種用藥，所以中央將補助從3.5塊提升至6塊，讓3600多所學校全面使用國產豬肉，幾年前中央推行4章1Q，台中就是率先響應的地方政府，相信未來覆蓋率也更將提高，創造雙贏局面。

(中時 )