70多歲老婦日前接種流感疫苗後出現頭痛、身體癢、四肢無力，6天後在睡夢中過世，死因診斷為心肺衰竭，家屬不滿中央流行疫情指揮中心對前述症狀隻字不提，懷疑卸責。對此，發言人莊人祥表示，我們沒有在隱匿，有將家屬回報的資料給專家，專家的初判是自身的疾病，目前家屬已經申請預防接種受害救濟，接下來會有人收集病例等資料來審查，還需要很久的時間才會有結果。

莊人祥表示，當初衛生單位有把他所有的症狀、到醫院的病例都找出來，也有提供2名專家看，2專家都認為與自身疾病有關，當日我就以這個基調來說明，但是家屬回報的資料都有給專家。

其次，莊人祥表示，我們只是用記者會去和大家說明有通報死亡的案件，也有說專家是初判，只要送到預防接種受害救濟，就會有人收集病例、審查結果來審查，還需要很久的時間。

指揮官陳時中也曾說明，不良事件不一定等於副作用，這些症狀和疫苗可能的副作用不太一樣。莊人祥表示，一般的副作用最常見是接種部位紅腫、疼痛，有些人也會有發燒、頭痛、肌肉痠痛、尋麻疹等輕微反應，但是1、2天就恢復。這位婦女的症狀和自身疾病有關，我也不重複說明。

(中時 )