雙11即將到來，各個購物平台推出優惠，許多人氣網紅、直播主也會線上直播衝買氣，大陸杭州就有一名女子因為連續3天用手機看商品直播，要比價、下單、搶快搶優惠等，每天都看凌晨2點才睡，結果導致她右耳耳鳴加重，左耳完全聽不了聲音，目前正接受治療、慢慢回復中。

據《看看新聞》報導，李女這3天熬夜看直播搶購商品，因為每個直播所賣的價格不一樣，她還要比價、搶快下單，連續3天每天都要到淩晨2時後才休息，沒想到導致她耳鳴加重，還伴有噁心、嘔吐症狀，最後左耳只能聽到微弱聲音，因此才趕緊就診。

杭州市中醫院耳鼻喉科主任陳志淩表示，李女的右耳聽力和原來相差不大，但左耳聽力呈現突發性耳聾，因為李女本身有慢性病病史，患有腎炎，連續熬夜損傷了耳朵前庭和耳蝸等部位，同時高血壓、糖尿病等這些慢性病也會對聽力造成一定影響。

所幸李女經過吊點滴、結合中藥治療，聽力目前正在慢慢恢復。醫師指出，每年雙11前後和大型節日期間，都會有類似病人前來醫院，主要包括長期熬夜、玩手機，有些年輕人耳朵裡經常塞耳塞，聽著高分貝的音樂，對聽力很有損傷，同時與情緒緊張、激動都有一定相關性。

(中時新聞網)