台北市議會柯文哲與議員言辭交鋒 15:462020/11/05 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（右一）5日至台北市議會進行市政總質詢，針對萊豬問題與民進黨籍議員言辭交鋒，強調源頭、管理清楚標示的主張。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（圖）5日至台北市議會進行市政總質詢，針對萊豬問題與民進黨籍議員言辭交鋒，強調源頭、管理清楚標示的主張。（王英豪攝） 台北市長柯文哲（右一）5日至台北市議會進行市政總質詢，針對萊豬問題與民進黨籍議員言辭交鋒，強調源頭、管理清楚標示的主張。（王英豪攝） (中時 ) #市議會 #柯文哲 #議員 #北市議會 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國大選一夜之間風雲變色 網笑到肚子痛：綠營側翼網軍全部翻車 10:432020/11/05 政治 年年換班導 議員批犧牲受教權 04:102020/11/05 地方新聞 美國單日逾10萬確診再破紀錄 17州住院數創新高 13:162020/11/05 國際 禁賣萊豬 北市議會三讀過關 04:102020/11/05 地方新聞 獨〉危機入市！王品創辦人之子逆勢搶進台北西區開「雀客旅店CHECK Inn」二館 09:022020/11/05 生活 忙了半年 新北里長領嘸居檢津貼 04:102020/11/05 地方新聞 扁點名這4人為總統接班人選 黃偉哲：沒有想過 11:322020/11/05 政治 美大選恐政黨輪替 柯呼籲小英要低調 14:222020/11/05 政治 涼亭縷空無遮蔭避雨功能？ 市議員籲法規限制宜鬆綁 14:192020/11/05 生活 管樂節 國內表演團體嘉年華 04:102020/11/05 地方新聞 政治熱門新聞 美大選陷入爭議即時分析 學者：他會小勝 - 政治 曾被馬任命 彭文正爆馬英九私下真面目讓王淺秋不禁笑了 - 政治 通訊投票寄到後誰會贏？美大選結局 沈富雄改口了 - 政治 川普選前瘋狂對台軍售 陸專家爆背後驚天陰謀 - 政治 拜登預估先達270票當選門檻 林濁水驚回9字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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