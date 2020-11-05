台北市長柯文哲（圖）5日至台北市議會進行市政總質詢，針對萊豬問題與民進黨籍議員言辭交鋒，強調源頭、管理清楚標示的主張。（王英豪攝）

台北市長柯文哲（右一）5日至台北市議會進行市政總質詢，針對萊豬問題與民進黨籍議員言辭交鋒，強調源頭、管理清楚標示的主張。（王英豪攝）

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