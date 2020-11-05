由於美國總統選情膠著，外界質疑蔡政府恐押錯寶。總統蔡英文今日發文表示，美國是台灣的重要盟友，美國總統大選的結果，相信大家都很關心。在選舉結果揭曉之前，政府都會密切關注。

蔡英文提出3大要點：

第一，這段期間，政府會密切關注台海局勢，並和周邊國家保持密切聯繫，共同維持區域和平穩定。另外，也會積極確保股匯市穩定交易，維持國內政經環境穩定。

第二，台灣和美國政府、參眾兩院、兩大政黨以及智庫、民間團體，一直都保持密切往來。無論大選結果如何，這些往來都不會改變，也會在這些基礎上，持續深化台美關係。

第三，包括昨天發布的軍售案在內，過去一段時間，許多友台法案、決議，都在美國參眾兩院得到跨黨派有力的支持。選後參眾兩院的席次雖然會有些變化，但是對台灣的支持力道並不會減少。

蔡英文強調，支持台灣 已經成為美國主流民意和跨黨派的共識，政府會在這個基礎上持續努力，強化美國主流民意對台灣的支持，促進台美關係基於共同的利益與價值，再進一步深化。

(工商 )