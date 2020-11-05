蘋果（Apple）方面已經確認將會在台灣時間11月11日凌晨2點舉辦今年第三場秋季發表會，從邀請函當中隱藏的AR動畫來看，預計登場的主角將會是採用蘋果自行研發晶片的全新MacBook。根據爆料者說法，最新的Apple Silicon Mac，最低入手價格可能僅799美元，折合新台幣再加上匯率因素，很有機會低於3萬就能入手，價格相當吸引人。

根據財經外媒預測，11月11日的發表會中，蘋果有機會推出2款13吋MacBook，可能分別是MacBook Air以及MacBook Pro，此外也有機會推出16吋的MacBook Pro。針對有望在發表會中登場的新品，Twitter 0-0-0 帳號(@000leaker)指出，13吋的MacBook Air以及13吋MacBook Pro將在本次發表會中亮相，前者價格US$799~US$999，後者價格則是US$1099~US$1299。對比當前最低入門款的13吋MacBook Air就要999美元（台灣售價NT$31900)來說，採用蘋果自行研發ARM架構晶片的MacBook，顯然價格上更具吸引力。

The prices not 100% accurate

$799-$999 Air

$1099-$1299 Pro — 0-0-0 (@000leaker) November 3, 2020

除了預測全新Apple Silicon Mac的價格，該帳號也指出蘋果預計會在2021年Q1/Q2推出採用Apple Silicon的12吋MacBook；而在 2021年Q2/Q3之間推出14吋與16吋MacBook Pro，14吋的款式預計價格是US$1799。

除了價格更為親民之外，基於蘋果過往研發A系列處理器所累積的研發實力，採用Apple Silicon的全新Mac，預計在續航力上的表現也將比以往採用Intel晶片的機種更為出色。

蘋果在六月份的全球開發者大會中(WWDC)曾經展示採用A12Z晶片的Mac之效能表現，運行Adobe的Photoshop、Lightroom完全沒問題。跑Final Cut Pro的測試則是可以同時瀏覽三段4K畫質的影片，效能表現令人驚艷。此外Apple Silicon採用的是ARM晶片架構，將可完美運行iOS、iPadOS App，讓Mac瞬間獲得龐大App Store的資源，將可實現蘋果大一統的生態系，放大生態系的魅力。 而預計最終運用在首款Apple Silicon Mac當中的晶片，將是比A12Z更強大的A14系列晶片，效能表現更值得期待。且此一系列的MacBook因為在價格上更具優勢，也有望成為蘋果在教育市場推進的利器。

Apple Event — November 10

最後，蘋果將本次發表會命名為「One more thing」，選用了這一句超經典標語，也更令人好奇到底除了Apple Silicon Mac之外，蘋果還會讓哪些果粉久候的新品正式亮相。11月11日凌晨2點，可鎖定蘋果美國官網或是官方蘋果YouTube頻道的發表會直播，並在第一時間瀏覽來自《中時新聞網》的第一手報導。

(科技)