23歲男星伊藤健太郎是新生代中備受矚目的超級新星，14歲時就因俊俏外型被發掘成為模特兒，正式進軍演藝圈後果真表現亮眼，前途無可限量，但他卻在事業發展正關鍵的現在，爆出開車違規撞傷人後肇逃，才剛出面鞠躬道歉，如今又被爆18歲黑料，不僅有危險性癖，還曾讓舊愛懷孕逼墮胎，讓經紀公司忙發聲明滅火。

上月28日晚間，伊藤健太郎在東京澀谷區駕車違規迴轉，衝撞一旁騎機車的男女後加速逃逸，被見義勇為的計程車司機攔下，一度喝斥對方，也對趕來的員警出言不遜，事情爆出後讓他形象受到重創，獲釋後當眾90度道歉，還親筆寫信給相關人員致歉，而此事還沒修補妥當，伊藤健太郎又爆黑料。

《週刊文春》以「伊藤健太郎的暴走人生」為題大爆料，指14歲就被發掘的他，很得爸媽及所屬社社長寵愛，寵出傲慢個性與態度，等他18歲出道時，生活更加狂妄，才剛起步的伊藤健太郎月收入僅9萬日幣(約台幣2.5萬)，但仍大買名牌，幫他扛奢侈花費的，是當時交往的A小姐，但伊藤健太郎沒因女友的奉獻而對人家好一點，反倒經常給女友看臉色，還會虐待A女的兩隻寵物貓，這段愛情讓人不解。

除此之外，伊藤健太郎還有奇特性癖，與A女發生關係時會勒住她脖子，並加以啃咬，相當暴力，而他出道後也不顧及藝人身分稍加檢點，兩人當時半同居，伊藤健太郎洩慾不做避孕措施，致使A女懷孕，他的母親竟出面要求A女墮胎，還責怪她不顧兒子身為藝人的未來，給了錢就讓A女一人進行此事，而伊藤健太郎這過程中都沒負起任何責任，還跟同戲女星勾搭搞曖昧，並在緋聞對象面前數落A女，讓A女心死離開。

這段出道早期的黑料爆出後，引發外界議論，伊藤健太郎的所屬經紀公司IMAGE ENTERTAINMENT，火速發出聲明，斥責週刊報導內容多處與事實不符，表達嚴正的抗議，並且揚言會對週刊採取必要的法律行動，但多數網友不領情，要求其公司就與事實不符的地方做出聲明，甚至嗆聲如果真的報導不實「就提告阿」，無須多言。

(中時新聞網)