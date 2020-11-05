華裔女星白靈在《墮胎師》飾演遊走法律邊緣的「墮胎手」，成功以此角色入圍第57屆金馬獎最佳女主角獎，而白靈日前也從洛杉磯搭機來台要準備參加金馬獎的盛會，現在白靈已經抵台，並展開為期14天的隔離，白靈也大方分享隔離生活，大尺度曝泡湯照、裸睡片，側胸若隱若現超性感。

白靈已抵台接受14天隔離，為21日的金馬獎做準備，白靈這幾天也在IG紀錄入住隔離飯店的近況，一向熱情的她要獨自隔離，對白靈來說有點不適應，不過她也稱讚，台灣防疫嚴格，這也是確診人數控制在這麼低的原因。

白靈也大方分享隔離生活，行事作風大膽的她，先是在網上曬泡澡照，她傲人側胸和北半球若隱若現，畫面超養眼，同時，白靈還發文提到，她一整天都在吃東西和睡覺，讓她不禁自嘲：「我確定14天後我會變得很胖，沒有衣服適合我了」。

而白靈昨則曬出裸睡影片，紀錄隔離第2天的生活，只見白靈半裸躺在床上，中英文夾雜哀喊：「第2天在台北隔離，怎麼辦好辛苦，還有這麼多天啊，才第二天啊，要瘋狂了」，白靈邊說話還不時翻身、掀棉被，尺度讓人看傻眼。

(中時新聞網)