最危險的地方最安全？基隆市日前破獲一應召站業者媒介泰籍女子賣淫，地點囂張選在距忠二路派出所對面200公尺處的出租套房，而泰女服務太好名聲遠播，尋芳客蜂擁而至引起警方側目。日前警方聲請搜索票後入內逮人，依法送辦。

基隆市警察局第一分局偵查隊於2019年底破獲，有應召站業者承租出租套房媒介來台觀光的女性做性交易。據悉，余姓女子承租套房，由一位J姓男子媒介來泰籍女子Namwicha入住套房後，在裡頭從事賣淫服務。

細看應召站業者在通訊軟體上發出的色情訊息，大膽打出提供全中文溝通，且應召女郎「中泰混血」，此外還擁有逆天顏值與傲人的九頭身比例，提供尋芳客多樣化的性服務，還標榜「滿滿的女友感」，還能「噴汁」等。

而泰籍女每次服務收費2000元金額，以4:6比例進行拆帳，泰女分得800元，J男則分得剩下1200元，而承租套房的余姓女子則每月可穩定收穫35000元報酬。

不料，泰女風評太好，吸引眾多尋芳客上門消費，引起警方關注。警方經埋伏，跟監後摸清應召站的經營模式，便在11月間向檢方聲請搜索票，待客任入內後一舉進入。現場逮獲林姓尋芳客以及泰籍女子，保險套、潤滑液等物，並向上追查承租套房的余姓女子。

檢方調查，將依余姓女子、逃亡中的J男依圖利使人性交罪嫌起訴，泰籍女子則涉移民法，將交由移民署處理後遣送出境。

(中時新聞網)