為保障宗教團體財產權，內政部今天部務會報通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」草案，規範符合規定的宗教團體，於條例施行後2年內提出申請，主管機關將透過核發權利歸屬證明書、更名登記或限制登記等方式，鼓勵宗教團體主動釐清權利歸屬，讓實質擁有的不動產不會淪為私人的財產。

內政部表示，許多宗教團體當初購買或受贈土地來蓋道場等宗教禮拜場所時，常以代表人等人的名字借名登記，在登記名義人過世後，家屬出來主張繼承財產，造成繼承人與宗教團體間的產權糾紛。為處理該類紛爭，常須耗費大量司法及社會成本，讓公眾集資的不動產可能淪為私人所有，違反社會大眾捐資本意。

為解決類此問題，內政部擬具暫行條例草案共計17條，針對宗教團體在條例施行前，只要是已登記立案的宗教團體購買或受贈的土地或建物，已繳過贈與稅、土地增值稅或契稅等稅賦的不動產，經主管機關審查符合規定，即核發證明書並囑託地政機關更名登記。

另對於不動產尚未繳稅，或是宗教團體持有法令規定不能持有的土地，又或者是寺廟尚未完成登記立案，主管機關則囑託地政機關以限制登記方式，讓該不動產禁止移轉、設定抵押權、地上權、農育權、典權，並在登記簿上註明所有權歸屬的宗教團體名稱，以保障宗教團體不動產不被任意處分。

內政部強調，暫行條例適用對象，除現行宗教財(社)團法人、已登記寺廟外，也納入已在運作、整幢既存的未登記寺廟，促使未登記寺廟積極完成設立登記程序，依法將限制登記的不動產登記為宗教團體所有。

最後，內政部指出，我國在少子化、高齡化下，宗教團體也面臨接班人斷層、道場永續經營的困難，透過擬具「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」草案，保障宗教團體不動產所有權，並促進宗教團體健全發展，後續將依法制作業程序，報請行政院審查後，儘速送請立法院審議。

(中時 )