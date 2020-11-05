中美晶(5483)召開董事會，通過2020年第三季財務報告，合併營收153.79億元，營業毛利53.69億元，營業淨利39.77億元，稅前淨利40.21億元，歸屬於母公司稅後淨利16.72億元，稅後每股盈餘2.86元。其中半導體子公司環球晶(6488)合併營收140.06億元，歸屬於母公司稅後淨利33.88億元，稅後單季每股盈餘達7.78元。

在營運表現方面，第三季營業利益率為25.9%，稅後純益率為21.6%。與去年同期相比，合併營收減少4.5%，營業毛利減少3.2%，營業淨利減少2.6%，歸屬於母公司稅後淨利，較去年同期成長4.0%，稅後每股盈餘較去年同期增加0.1元。

中美晶前三季累計合併營收456.95億元，較去年同期減少9.1%；營業毛利157.13億元，較去年同期增加12.9%；營業淨利117.2億元，較去年同期攀升20%；歸屬於母公司稅後淨利為45.73億元，較去年同期大增292.9%；稅後每股盈餘7.82元，較去年同期大幅增加5.82元。其中，子公司環球晶圓合併營收為412.22億元，佔中美矽晶總營收逾9成，稅後每股盈餘更達22.21元。透過去年一口氣認列虧損性合約負債準備，中美晶擺脫長約的沉重包袱，營運績效回歸正軌，經營成果耀眼出色。前三季累計營業毛利、營業淨利、稅後淨利、歸屬母公司淨利創歷史新高，EPS也創下歷史次高。

著眼於永續發展，中美矽晶近年戮力強化營運布局，透過轉投資車用二極體廠朋程(8255)、半導體用特殊氣體廠台特化與第三代半導體砷化鎵專業代工廠宏捷科(8086)，深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局，將事業版圖拓展到車用元件、先進半導體製程專用特殊氣體及第三代半導體等高潛力且高綜效的產業。子公司環球晶圓穩定提供品質優異的上游晶圓材料，努力成為所有客戶最信賴的供應商。憑藉前瞻的營運策略與優異的管理效率，中美矽晶在瞬息萬變的太陽產業結構中靈活前進，累積創新能量並轉化為經濟效益，未來發展樂觀可期。

(時報資訊)