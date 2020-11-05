金聯平價宅釋出後，造成市場熱烈參與，其中有兩戶屬於A7合宅住宅標售，以標售出去的價格與當年購買的價格相比，房價分別增加逾380萬元，房價與當年初售價格上漲約48%，而A7合宜宅明年中開始陸續將進入解禁期，當年抽中的民眾可以開始出售，此次標售的價格也成將成為實價行情上重要的參考案例與行情。

A7合宜住宅周邊目前新推案房價每坪約25~28萬元，合宜住宅一手中籤的普遍行情每坪約14~15萬元，與市場行情已經有明顯價差，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，當年為了居住正義推出的合宜住宅，原本就是低於市價7折的概念推出，造成許多人登記抽屋，明年中開始A7合宜住宅屋主陸續持有時間屆滿5年，可以在市場上自由買賣，從此次平價宅的抽籤盛況來看，兩戶行情每坪約22萬元左右，竟然就吸引高達70組民眾投標，此次標售價格有明確的指標意義。

此次平價宅標售的A7名軒快樂家，7樓57.86坪售價1,206萬元，6樓55.88坪售價1,176萬元，對比當年抽屋的價格，總價增加約380~390萬元，房價增幅將近50%，等於當年若是幸運中籤的民眾，不僅住了5年的新房子，還賺到明顯的房價增值。

而此次金聯標售百戶平宅屋，吸引了高達3千人登記，一方面推出的產品價格有吸引力外，也可看出當前的房市買氣的確是這幾年來最好的時間點。

(時報資訊)