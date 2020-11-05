台中電廠推動「減煤減排方案4.0」，台電5日表示，進入10月空汙季以來台中電廠自我要求，包括全廠運轉機組數與實際發電量均遵守承諾，並持續擴大降載幅度，全廠10月降載量佔總裝置容量一度達到6成，換算下來發電量不到4部機滿載。根據統計台中電廠上月發電量也創十年來同期新低。

台電說，台中電廠10月進入空污季後執行「擴大自主減煤方案」，全廠最多運轉7部機，總發電量也不超過6部機滿載發電量330萬瓩。過去一個月台中電廠全廠運轉機組數與總發電量不只遵守方案承諾，表現甚至可謂「超標」，運轉機組數10月下旬一度僅6部，總發電量甚至不到全廠裝置容量一半，30日至31日發電量更低於220萬瓩，換算下來等同僅4部機滿載。

台電指出，近年供電情勢漸趨穩定，台電逐步擴大降載幅度，今年10月共有21天因應空品不佳進行降載，降載量從220萬瓩起跳，30至31日兩天更降載330萬瓩，創10月首見。台中電廠10月發電量僅約20億度，也是近十年來新低。台中電廠10月用煤量更降低到86萬公噸，較去年10月的96萬公噸，減少近10萬公噸。

(工商 )