中華三菱推出「三菱有禮 愛不釋手」年終交車禮，11月底前購買COLT PLUS、NEW OUTLANDER、GRAND LANCER、ZINGER PICKUP、ZINGER、ECLIPSE CROSS任一車種，即贈「3M HEAT2000櫥下型觸控式熱飲機」或「任天堂Switch」好禮二選一（最高價值3.69萬元）。

(工商 )