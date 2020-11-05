中華三菱推「三菱有禮 愛不釋手」購車優惠 16:012020/11/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華三菱推出「三菱有禮 愛不釋手」年終交車禮，11月底前購買COLT PLUS、NEW OUTLANDER、GRAND LANCER、ZINGER PICKUP、ZINGER、ECLIPSE CROSS任一車種，即贈「3M HEAT2000櫥下型觸控式熱飲機」或「任天堂Switch」好禮二選一（最高價值3.69萬元）。 (工商 ) #中華三菱 #有禮 #愛不釋手 #ZINGER #三菱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》美股再收紅 激勵日經早盤收漲234點 11:422020/11/05 財經 不只百萬有找 買納智捷7人座加碼送70吋電視 15:182020/11/05 財經 年終買車就趁現在 中華三菱『三菱有禮 愛不釋手』優惠方案 15:002020/11/05 汽車情報-優惠快訊 台灣大雙11第二波 網路門市、myfone接棒推優惠 14:452020/11/05 財經 陸風機搶裝潮 上緯營收連七月創高 04:102020/11/04 證券．權證 《電子商務》雙11點火 網家第4季再營收衝歷史新高 13:232020/11/05 財經 GoShare智慧還車拍照功能上線 雙11狂歡優惠放肆送 13:452020/11/05 科技 燦坤會員招待會 業績挑戰成長三成 19:312020/11/05 財經 HTC推出雙11限時閃購活動 新舊用戶入手U20 5G皆享優惠 15:002020/11/05 科技 LUXGEN URX 7人座樂活款 百萬有找再送大電視 04:102020/11/05 時尚消費 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 螞蟻IPO喊卡 比美大選結果更要命 專家曝背後真相 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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