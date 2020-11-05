桃源、那瑪夏及茂林3區是高雄市最遙遠的原鄉部落，為弭平健康不平等，健保署自1997年起委託高雄醫學大學附設醫院執行「全民健保山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（簡稱IDS計畫）」，將醫療送進偏鄉，結合3區衛生所及旗山醫院提供全天候醫療服務。健保署長李伯璋非常關心偏鄉醫療，5日及6日由副署長蔡淑鈴率高屏業務組長林淑華等人，實地訪視IDS計畫結合智能照護執行情形。

高雄市共有38個行政區，桃源、茂林及那瑪夏是位於東北方的3個原民區，其中面積最大的桃源區人口有4,215人，那瑪夏3,139人，茂林鄉1,927人，對比人口最多的鳳山區36萬人口，呈現極大的城鄉差距。由於這3區地廣人稀，加上交通不便，為了能將醫療送上山，早在86年起就成為高屏澎第1個IDS計畫地區。根據統計，2019年此3區全年提供假日及夜間醫療1,591診次、專科門診802診次，巡迴醫療596診次，民眾就醫滿意度94％以上。

IDS計畫實施多年後，健保署鼓勵承作團隊創新精進照護模式。近年來高醫結合資訊科技建構智能健康照護系統，運用GIS疾病管理、智能照護、互動APP等，整合為家戶健康照護管理系統。2020年10月高醫更首創結合人臉辨識，已建檔的居民沒帶健保卡也能將智能裝置健康量測數值上傳供醫療團隊進行疾病管理，並推廣部落居民使用。

健保署指出，三個原鄉在地個別化照護也極具成效，例如：桃源區是第一個C型肝炎微根除地區、那瑪夏區運用智慧裝置連結衛生所HIS系統，警示預測高風險疾病以利追蹤治療、茂林區則利用義診檢查數據篩選糖尿病高風險個案，與病患建立LINE溝通平台諮詢衛教，藉由「誰來晚餐」邀請個案共餐交流、定期舉辦糖友會等，照護率高達85％。

李伯璋表示，照護弱勢民眾及提升山地離島的醫療照護，一直是他任內要努力落實的目標，這次由副署長實地訪視高屏轄區最遙遠的原鄉-桃源、那瑪夏、茂林區IDS計畫，並與當地意見領袖交流意見，要感謝承作IDS計畫的高醫及在地的醫療團隊長期投入的努力，共同守護偏鄉不遺餘力，健保署也將持續投入更多醫療照護資源，提供原鄉居民更有感之健康照護。

(工商 )