福斯商旅針對性能皮卡Amarok V6全台僅剩最後倒數30輛配額，同步提供「笑擁經典專案」，購車分期享90萬元60期零利率優惠貸款，搭配福斯財務指定專案再加碼第五年延長保固。

(工商 )

#專案 #福斯商旅 #Amarok #皮卡 #促銷