福斯商旅促銷性能皮卡Amarok V6推「笑擁經典專案」 16:002020/11/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福斯商旅針對性能皮卡Amarok V6全台僅剩最後倒數30輛配額，同步提供「笑擁經典專案」，購車分期享90萬元60期零利率優惠貸款，搭配福斯財務指定專案再加碼第五年延長保固。 (工商 ) #專案 #福斯商旅 #Amarok #皮卡 #促銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福斯商旅促銷性能皮卡Amarok V6推「笑擁經典專案」 16:002020/11/05 財經 台灣Open House首度開辦 台北晶華優惠住房邀旅人「打開台北」 17:402020/11/05 財經 住房送現金！誠品行旅限量推出 回饋最多可達5000元 10:582020/11/05 旅遊 《航運股》集團齊心 長榮航類出國專案包機海運率先承包 08:012020/11/05 財經 漢來美食Q3每股賺3.99元 創單季歷史新高 16:592020/11/05 財經 拜登狂拿7000萬票創紀錄 成美史上最高票總統候選人 08:432020/11/05 國際 《電子商務》雙11點火 網家第4季再營收衝歷史新高 13:232020/11/05 財經 HAPPY GO攜八電商 備戰雙11 04:102020/11/05 投資理財 咖啡節好康！搭劍湖山摩天輪喝咖啡只要200元 15:272020/11/05 新消息 蝦皮雙11開搶 11元競標豪宅 11111元買蘋果新機 04:102020/11/05 時尚消費 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 螞蟻IPO喊卡 比美大選結果更要命 專家曝背後真相 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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