加味菸是菸商於菸草中添加不同口味，藉由降低菸嗆味來吸引青少年使用，進而對尼古丁產生成癮。依據國民健康署108年青少年吸菸行為調查結果，我國每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中38.9％、高中職42.3％；107年調查國中37.5％、高中職40.7％），與107年相比略微提升。

國健署為保護青少年，免於被尼古丁操控未來，目前提出菸害防制法修正草案，增訂禁止加味菸品之規定（菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁止使用之添加物），透過立法禁止販售加味菸品，降低青少年吸菸率。

國健署指出，1999年，美國明尼蘇達大學流行病學系所，透過國際菸草公司的訴訟文件發現，國際菸草公司將青少年視為明日的潛在的搖錢樹，因絕大多數吸菸者在青少年時期就開始吸菸。依我國108年受理業者申報菸品資料統計發現，菸品香料（風味）添加物約有1,200餘種，最常被添加的前10種味道有：香草味、花果味、甜味、薄荷味、杏仁味、焦糖味、奶油味、櫻桃味、肉桂味、玫瑰香。這些味道的來源，絕大多數都是與花果植物無關的化學（香精）物質。

國健署指出，依據世界衛生組織（WHO）在2019年最新公布的研究顯示，菸草公司刻意在菸品中加入香料添加物以增加對消費者的吸引力，以減少這些菸品燃燒後的刺激性，增加消費者對於這些菸品的興趣。

依據國健署108年青少年吸菸行為調查結果，紙菸吸菸率在國中學生為3.0％（107年2.8％）；高中職學生為8.4％（107年8.0％），推估超過8.1萬名青少年使用紙菸。且每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中38.9％、高中職42.3％），女生使用加味菸的比率高於男生（國中女生50.7％，男生34.9％；高中職女生58.6％，男生36.9％）。

2017年，美國研究機構發現，超過八成以上的美國年輕人，開始嘗試的第一支菸，即為氣味明顯的加味菸品。大多數吸菸者是從兒童或青少年開始的，並未意識到吸菸的風險和尼古丁的成癮性，且許多年輕人也高估了自己晚年戒菸的能力。

國健署指出，目前已有39個國家制定菸品香料添加物管理政策，包括美國，加拿大，巴西，衣索比亞，烏干達，塞內加爾，尼日共和國，茅利塔尼亞伊斯蘭共和國，歐盟（28個成員國），摩爾多瓦，土耳其和新加坡6。大多數國家的政策基礎，都是以保護年輕人避免菸害為主。我國菸害防制法修法禁止加味菸，與國際管制加味菸品之趨勢一致。

(工商 )