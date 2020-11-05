馬來西亞籍女大生遭殺害，讓校園安全備受關注，宜蘭縣長林姿妙今天（5日）與縣警察局長謝進賢等人前往宜蘭高商，視察「校園安全環境檢測工作」，林姿妙說，馬籍女大學生遇害一事「讓身為母親的我心裡非常痛心」，強調縣府會做好校安總體檢，為學生安全把關。

林姿妙抵達宜蘭高商後，在校長黃進雄的引領下繞行校園，查看圍牆監視系統等設備，黃進雄表示，宜商建置126支監視系統，也有設置電子圍籬，較為偏僻之處也有感應式照明，學校也與派出所、社區合作聯合巡邏。

縣警察局長謝進賢說，警察局已經跟全縣119所學校達成支援協定，學校希望配合安全維護部分，警察局會全力配合，各校校長都能直接跟警分局長聯繫，派出所所長是不定時到學校關心，其他如增加見警率等，警方會把校園安全做到滴水不漏。

林姿妙表示，宜蘭高商有電子圍籬、監視器，如有要加強的部分還是要加強，縣府希望學生安全，這也是縣府應該做的事，除了宜商外，希望每個學校都作校園安全總體檢，盼能讓縣民得以平安、順遂。

(中時 )