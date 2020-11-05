8輛警用機車，有4輛須整個更換鎖頭，其他則是將結塊膠水清除後才能重新上路，維修費用約2萬元。（羅亦晽攝）

王姓少年使用三秒膠破壞8台警用機車鑰匙孔洩憤，導致多名員警當天上午無法順利出勤。（羅亦晽攝）

警察遭小屁孩惡整！花蓮中山派出所據報，一群年輕男女深夜在酒吧發生口角，17歲王姓少年疑似不滿警方將朋友帶回派出所，事後用三秒膠封死警用機車鑰匙孔，直到警員準備出門巡邏，發現無法插入鑰匙啟動機車，心中起疑，才調閱監視器發現犯行，竟有8輛警用機車鎖頭損壞，已將王依妨害公務罪嫌移送法辦。

警方指出，2日清晨5時許，2桌酒客在花蓮市一間酒吧起爭執，中山派出所獲報後，出動快打部隊趕往處理，警方見雙方越吵越激烈，幾乎快要打起來，立即使用辣椒水控制場面，壓制雙方人馬，並將21歲田姓男子、20歲潘姓男子及19歲林姓男子，帶回派出所偵辦釐清案情。

當時也在酒吧喝酒的王男事後到派出所關心田與潘，3人在交談過程中，疑似不滿警方處理方式，王清晨6時許離開派出所，到附近超商購買2瓶三秒膠，破壞8台警用機車鑰匙孔洩憤，導致多名員警當天上午無法順利出勤。

根據監視器畫面，王男躡手躡腳坐上停在派出所前的警用機車，塗抹三秒膠時頻回頭探望所內，深怕遭他人發現，所內警員疑似沒多加留意，王完事後還將空瓶丟棄在機車置物箱內才離去，態度囂張跋扈。

警方調閱監視器畫面，通知涉案嫌疑人王男到案說明，並依妨害公務罪移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑。8輛警用機車，有4輛須整個更換鎖頭，其他則是將結塊膠水清除後才能重新上路，維修費用約2萬元，目前已通知王男及其父母須賠償維修費用。

(中時 )