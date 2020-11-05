喬治亞州仍有數萬張票等待計票。

美國總統大選投票落幕，不過仍有6個州未完全開出票數，若根據「福斯新聞」（Fox News）預測，拜登拿下264張選舉人票，暫時領先川普的214張選舉人票，拜登只要再拿下6張選舉人票就能入主白宮，外界寄望他能拿下內華達州6張票，另外拜登在喬治亞州也可能隨時翻盤，以下是尚在開票的各州接下來預期公布新一輪計票結果的時間點，以州別一一羅列。

●喬治亞州

擁有16張選舉人票的喬治亞州戰況激烈，川普領先拜登的幅度已縮小至0.6個百分點，喬治亞州隨時有可能由紅翻藍，目前喬治亞州當地時間是5日凌晨，美國有線電視新聞網（CNN）報導，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，仍有9萬多張票尚未計票，他們將在當地時間5日上午10時30分（台灣時間5日深夜23時30分）召開記者會，或許可宣布計票結果。

●內華達州

拜登只要拿下內華達州6張選舉人票就能達到入主白宮門檻，不過CNN報導，內華達州通訊部長已經表示，暫時停止公布最新計票結果，直到當地時間5日上午9時（台灣時間6日凌晨1時）才會再次更新計票數據，此次數據更新包含人口最稠密的2大郡計票數據。

涵蓋拉斯維加斯的內華達州最大選區克拉克郡（Clark County）目前以拜登領先，不過克拉克郡現階段收到的41萬張郵寄選票中，仍有7萬多張尚未處理，加上內華達州允許計算10日以前收到的郵寄選票，因此確切有多少郵寄選票尚待處理仍是未知數。

●亞利桑那州

據「福斯新聞」統計，亞利桑那州已經開出86%普選票，拜登獲得50.7%得票率，川普獲得47.9%得票率，「福斯新聞」已經預測拜登將拿下亞利桑那州，不過川普團隊醞釀採取法律行動。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，亞利桑那州仍有30萬張選票尚未計票，亞利桑那州仍在持續計票當中。

●賓州

川普在賓州的領先幅度逐漸縮小，據CNN報導，當地時間4日上午，川普原本在賓州領先拜登60萬張普選票，不過至當晚8時，川普的領先幅度已經大幅縮小至20萬票，而且接下來仍持續在開票的5個選區中，川普只有在一個選區中領先，預計會有大量投給拜登的選票進帳。

目前賓州已經開出約89%選票，由川普50.7%得票率暫時領先拜登的48.1%得票率，不過仍有5個選區仍在持續開票中，當中費城、切斯特郡（Chester County）、蒙哥馬利郡（Montgomery County）、匹茲堡所在地阿利根尼郡（Allegheny County）都是拜登領先，只有路澤恩郡（Luzerne County）由川普領先。

除此之外，目前賓州只計算了59%的郵寄選票，民主黨票倉費城已經收到超過35萬張郵寄選票，不過當地仍有12萬張郵寄選票等待計票，此外，費城允許計算6日以前送達的郵寄選票。拜登領先的阿利根尼郡也還有11萬張郵寄選票尚未計票，因此賓州最終選舉結果何時出爐仍很難說。

●北卡羅萊納州

川普以1.4個百分點暫時領先的北卡羅萊納州仍有11.7萬張郵寄選票尚未完成計票，不過據當地「Fox 8」電視台報導，北卡州選舉委員會執行董事貝爾（Karen Brinson Bell）表示，一直到下周12或13日，待各郡所有郵寄選票都收到、並且進行計票，才會再公布北卡州的計票結果，換句話說，要確切知道誰拿下北卡州的15張選舉人票，要到12、13日才會知道。

●阿拉斯加州

阿拉斯加州握有3張選舉人票，據CNN統計，目前阿拉斯加已經計算47%選票，川普以62.9%得票率領先拜登的33%。根據「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）報導，逾16萬阿拉斯加選民提前投票或使用不在籍投票，不過投票日當天只計票約3.8萬張票，其餘選票將在10日至18日之間陸續開出，除此之外，預計還會有更多郵寄選票陸續寄回選舉辦公室驗票，阿拉斯加州的計票截止日是11月18日。儘管阿拉斯加州的計票時間拉得很長，不過外界普遍預期，川普將能拿下該州3張選舉人票。

(中時新聞網)