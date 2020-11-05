全球歷史最悠久、最具聲望的藝術海報展「波蘭華沙國際海報雙年展」，今(9)日公布參展成績。台灣參賽設計師、醒吾科技大學設計學院商業設計系大四學生張家銘，依自拍照靈感所創作的作品「Resisting Disinfodemic」(抵禦流行病)，榮獲今年波蘭華沙國際海報雙年展榮譽獎，為台灣爭光！

張家銘參賽創作品「Resisting Disinfodemic」(抵禦流行病)色彩鮮明，強烈超現實風格。(醒吾科大提供)

波蘭華沙國際海報雙年展於1966年由當時波蘭平面設計師協會所創辦，宗旨是世界的藝術家用最好的創意表現最現代的世界海報，被公認為最具藝術精神的設計展，與芬蘭國際海報展、日本富山國際海報展、墨西哥國際海報展、美國科羅拉多國際海報展，共列世界五大權威海報大展，享譽全球。

張家銘獲獎作品「Resisting Disinfodemic」已陳列在華沙國際海報雙年展展場。(醒吾科大提供)

張家銘從小就喜歡繪畫與藝術創作，新北市復興商工美工科畢業後，就選讀專門培育「視覺與包裝設計」與「角色與商品設計」專業設計人才的醒吾科大商設系。這已是張家銘第5次參加商設藝術創作比賽獲獎，也是參與比賽門檻最高的一次，獲知作品可以讓自世界各地藝術家知道他來自台灣，下午開心的與班上師生分享榮耀。

張家銘說，這次參賽主題是有關假新聞與言論自由，由於是相當抽象議題，參賽前有一天晚上他徹夜難眠，突然想起一年前與同學在教室共同發想創作時，同學幫他拍了一張搖頭晃腦照片，心想睡不著覺就拿照片一看再看，頓時靈感泉湧，立即構思出創作品「Resisting Disinfodemic」(抵禦流行病)。

「抵禦流行病就是一個意象，而言論自由可以是真實情感的表達，假新聞就好像我被同學拍照時東晃西晃不真實」，張家銘當天晚上靈感一來，就構圖「要以嘴巴吐出的一朵花，具象呈現舌燦蓮花可以是美的，也可以是不好的！」

張家銘笑稱：「作品中大大腫腫的那顆眼睛，其實就是構圖當天晚上他失眠的大眼睛，這大概是所有從事藝術創作者情感表達的特殊方式！」醒吾科大商設系老師李哲佑十分欣賞張家銘的勇於創作，他認為張家銘不但有藝術天分，更重要的是他願意不斷的學習，突破既有框架思維。

張家銘外型溫文帥氣、身高181公分，留著一頭飄逸長髮，崇尚超現實畫家畫風，走在醒吾科大林蔭校園中，頗有藝術家氣息。同班死黨林裕紘說，他以前頭髮最長時及肩，以披頭散髮形容不為過，但他超隨和的，其實就像鄰家男般，不會像有的藝術家給人的格格不入感覺。

醒吾科大商業設計系主任胡毓賢表示，這次在華沙舉行的第27屆國際海報雙年展，是由波蘭教科文組織委員會贊助，針對藝術學校學生的國際海報比賽，張家銘能在世界各國眾多參賽作品中獲得榮譽獎十分難得，雙年展可以了解全球平面設計趨勢，醒吾科大這次獲獎，同時可以讓全世界看見台灣高教優化技職教育成果。

張家銘很享受醒吾大學生活，除了汲取課程創作養分，也喜歡繪畫與拍照，而且是隨時隨地，即使校園中漫步拍下的特殊影像，都可能成為創作素材。胡毓賢表示，醒吾科大商設系兼具人文藝術之涵養，實務與技術並重，培養出來的學生都會是符合產業界需求之優秀商業設計人才。

胡毓賢指出，商設系最近規劃『玩具設計』課程，特別邀請《創藝樹設計工作室》陳冠維老師與李亞樵老師，用建築作為基底，並運用「力學」指導學生做活關節玩具，讓學生體會協力團隊合作，既揚起熱情同時激發出更多創作靈感，將培養更多同學有能力參與國內外各大設計活動或設計競賽。

(中時新聞網)