面對今年冬天即將來臨的流感以及新冠肺炎兩種疫情，防疫與醫療要如何超前部署？中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，新冠肺炎恐怕會成為人類的常態，而研究指出，吸菸、高齡以及有慢性病者感染後導致重症的比例較高，台灣在等待有疫苗之前，且就算有疫苗可用，在上述族群者身上的效果也有限，國人應提升自己的健康，才能在國門開啟後，降低高危險族群的死亡率與重症率。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉建議，民眾應該在等到疫苗之前加強自身免疫力。圖取自國衛院。

國衛院今天舉辦「新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會」閉門會議，擔任講者的中研院生醫所兼任研究員何美鄉以「全球新冠病毒疫情的演變及防疫對策」為題演講。她以今年秋冬的「場景」、要如何減低疫情危害，以及開國門後的最佳劇本該是如何三大主題講起。

她分析，美洲確診病例持續上升，但死亡人數下降，以及在北半球過了一個夏天後死亡率疫情減緩等可以了解，原因是我們對病毒有了認識，大家知道怎樣隔離自己，最重要的是，發現這隻病毒可以產生較高的病毒量，並非較具致病性。

而今年台灣的秋冬，即使有許多無症狀感染者，但是在現行14天隔離加上7天自主健康管理之下，最強的感染期已經過了，她相信，「應該是沒有廣泛的社區感染」。

何美鄉指出，新冠肺炎將成為人類常態，特性是具有季節週期的呼吸道感染症，感染途徑以飛沫與接處為主。感染者多為無症狀或輕微症狀，大約40％者都是無症狀者，另外重症小於10％，感染致死率小於1％，他認為，如何降低重症與死亡發生率才是首要問題。

何美鄉表示，不少跨國研究都指出，年紀大者感染後容易得到重症，對疫苗反應也不佳，此外，糖尿病患者、肥胖者等，都是如此。不過另一項研究針對65~85歲者的運動與疫苗反應來看，發現有長期運動的老人，大約是有運動習慣15年以上的人，在劇烈運動者、緩運動者以及不運動者，看起來劇烈運動者的反應最好。

何美鄉表示，這波疫情會持續蔓延到「有足夠的人有免疫力」為止，而台灣國門有天終究要打開，若從其他已經打開國門的國家來看，例如瑞典，開啟國門後，確實確診數又上升，但死亡率重症率事實上卻是往下降，顯示是能透過過灣策略來防堵死亡與重症數。

因此，她建議因此台灣在沒有疫苗的這段時間，國人一方面應該加強自己的免疫力外，政府也應加強快篩先測，以因應未來高危險族群要與病毒面對面的時候，能夠降低死亡率和重症率。

(中時 )