大陸女星范冰冰走出逃稅風波後，近來積極復出，各大活動都能看見她的身影，不過上個月出席時裝周某品牌紅毯，只見她豐腴身材外加水桶腰現形，被嘲諷身材慘輸54歲女星溫碧霞，而她近日曬出造訪普陀山的照片，未修圖樣貌直接打臉酸民。

范冰冰近日造訪普陀山，除了分享風景美照，也曬出跪在菩薩面前拜拜的背影照，只建她身材及四肢相當纖細，相較之前流出身材走鐘的照片，絲毫看不出來有走樣的跡象，此外她也曬出和母親等人的合照，只見她戴著帽子身穿黃色連身裙，外面還披著風衣，側著身子對鏡頭露出微笑，身材依舊維持得相當好，直接打臉網友的酸言酸語。

而日前范冰冰被網友在拍賣行偶遇，只見她不僅全身包緊緊之外，更身穿大西裝外套搭配寬褲，相較在紅毯亮麗形象落差甚大，因此也引發網友兩極評論，直言：「還是晚禮服更適合她」。

不過造型師好友張帥則是幫她叫屈，表示范冰冰參加活動怕不好看讓大家失望，總是可以好幾天沒吃飯，強調美也是需要努力的，這一點一定值得大家向你學習。

(中時新聞網)