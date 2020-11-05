高雄市都市計畫委員會5日舉行，審議通過岡山都市計畫區的計畫圖重製專案通盤檢討案。透過測量科技與技術，以數值都計圖取代傳統紙圖，解決了圖紙伸縮變形、地形地物與現況不符的問題，以及保障民眾權益。

5日會議由主任委員林欽榮副市長主持。都發局長楊欽富指出，都市計畫圖是政府執行各項都市建設的重要依據，因此，其精準度直接影響土地管理及所有權人權益，但因為所需經費龐大，市府逐分年分期辦理，全市31個都市計畫區已完成25處重製作業，其餘包含岡山等6處都市計畫區則在辦理中，預計2022年可全數完成。

都發局表示，岡山都市計畫區計有1413公頃，自1974年擴大都市計畫公告以來，期間辦理多次個案變更及2次通盤檢討，均沿用原計畫紙圖。此次完成數值圖重製，除可提高圖資精度，也同時校正因紙圖伸縮變形造成的錯誤。

針對開闢道路已久，兩側有合法建物，在都計圖重製作業時，發現建物位置與道路部分重疊之現象，為維護民眾合法權益，予以檢討變更，計有38棟合法建物的權益受到保障。

此外，有鑑於南科、路科、岡山本洲、橋科已形成南台灣科技產業廊帶，為因應該區域未來發展等需求，市都委會附帶建議請都發局即刻啟動路竹、岡山、橋頭等3行政區產業發展空間的檢討，並針對捷運紅線延伸線場站進行節點開發規畫，擴大產業廊帶及捷運紅線的投資效益。

(中時 )