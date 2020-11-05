一名網友於臉書社團踢爆，表示上課前，有一名男子因上課佔不到位置，便叫人到班上耍流氓，其中一人，甚至一名還是補習班老師，男子直接在班上暴怒，甚至多次大吼「兇三X！」場面相當火爆，令後方的同學看不下去，將其拍下PO上網。

臉書社團《靠北文化 Cow Bei PCCU》貼出一段影片，事件發生於4日上午8時許，影片中學生和2名站著的男子因為座位起衝突，因為學生幫人佔位置，結果這2名男子沒坐到想坐的位置整個暴怒，頻頻大吼「我為什麼不能坐？」，當中夾雜不少髒話問候「兇三X啦！在兇三X！」

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過程中不斷地要該名學生現在出來，其中一人更不斷地踹打桌子，出言恐嚇「外面還有20多人啦！出來講啦！」、「你現在下來，15分鐘內你沒下來就不用再下來了！」甚至作勢撥打電話找人來處理，隨後他便坐在老師的位置上說「你下去，樓下有人在等你」。整個狀況被其他同學拍下，也有同學看不下去到外面通知校警、警方到場。

據了解，當天校方樓下並無該男子口中說的20人，而警方有到場關切後，校方表示要自行處理所以離去。起爭執的原因並非1人佔2人座位，而是同學幫其他晚到同學佔較好的位子所引發的爭執，由於事件在網路發燒，讓這名暴怒的男子接收到不少騷擾電話，已嚴重影響家人生活，而該名男子也表示已向當事人致歉，原文因而已刪文處理。

(中時新聞網)