中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，無論誰當選美國總統，美中經貿長期對抗趨勢不可避免，美國是想跟中國「生產脫鉤」但「市場不脫鉤」。而中國世界工廠的角色又非短期能取代，中國供應鏈未來仍有一定影響力，是「China＋1」，中國市場消費潛力不容忽視，各國仍不會放棄。台灣也應思考在兩大經濟強權下維持兩岸關係發展。

政大國關中心今舉辦「美國總統大選後國內外發展走向」座談會，劉大年分析，美中貿易戰助長全球貿易保護主義興起，對於出口導向台灣較不利。因為貿易戰，跨國企業評估降低對中國生產依賴，但即使中國供應鏈角色淡出，仍是全球第二大經濟體，市場消費力不容忽視，各國仍不會輕言放棄，故未來會形成製造跳過中國，但持續深耕大陸內需市場。

因此，劉大年認為，台灣也應思考，在兩大經濟強權下維持兩岸關係發展，同時兼顧美國對資安要求與掌握大陸市場商機，因應大陸自主創新與國產化及「雙循環」策略。另包括吸引台商投資深耕台灣、台美順差問題以及台美貿易協定都是努力方向。

(中時 )