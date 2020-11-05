新北市警方於專案期間在旅館、KTV等營業場所查獲毒品總計536.49公克。（新北市刑大提供）

新北地檢署緝毒組主任檢察官陳旭華會同新北市公安小組前往執行稽查。（新北市刑大提供）

新北市警方也同步結合觀光旅遊局、工務局及消防局執行「旅宿業特定營業場所聯合稽查」。（新北市刑大提供）

為防止旅館、KTV等營業場所淪為毒品犯罪溫床，新北市警察局自10月16日起進行為期2周「防制營業場所毒品犯罪專案行動」，動員將近3000人次警力，針對曾遭查獲有在內施用或持有毒品計92家「特定營業場所」及其他易涉毒營業場所全面擴大臨檢，天羅地網重點式查緝各類毒品犯罪，一共在34處營業場所累計查獲各類毒品案件41件69人，並查扣毒品536.49公克。

新北市警察局在專案期間也同步結合市政府消防局、觀光旅遊局、工務局，針對轄內高風險特定營業場所執行聯合稽查，除針對未依法令建立從業員工名冊及張貼反毒宣導海報的業者開立限期改善單要求改善外，並嚴正告誡業者應善盡企業責任，加強從業人員反毒訓練，切勿有提供毒品或吸食器等業者涉入情形發生。

為展現營業場所毒品零容忍的決心，10月30日新北地檢署緝毒組主任檢察官陳旭華會同新北市公安小組前往板橋區易涉毒旅館執行稽查，陳主任表示，新北檢將與警方合作持續加強查緝轄內營業場所毒品犯罪，並結合市府團隊約制特定營業場所，讓其他消費的民眾能夠安心，不會與毒為鄰。

新北市警察局表示，依據毒品危害防制條例第31條之1規定，對於特定營業場所人員知悉有人在內施用或持有毒品，卻未通報警察機關者，可對負責人處新臺幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰，若情節重大還可命令停止營業或勒令歇業。

新北市警察局呼籲，特定營業場所業者如發現旅客有疑似攜帶或施用毒品，應立即透過「反毒通報網」連絡轄區分局、派出所，協助警方查緝以該場所為開毒趴據點之不法分子，共同打造新北市無毒消費環境。

(中時 )