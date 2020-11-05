美國大選爭議之大，將為市場增添更多的不確定性，面對各種全新的未知數，傳統的風險模型可能無法發揮應有的作用。路博邁建議投資人「穩紮穩打」，將投資風險維持在合適的程度。

路博邁多元資產投資長Erik Knutzen表示，儘管目前市場對於美國初步的開票結果反應平靜，由於此次民主、共和兩黨的選情十分膠著，因此未來四年美國維持分裂政府的機率也隨之增加－意即由同一政黨同時拿下白宮與參眾兩院的可能性下降。目前，市場的初步反應也呈現類似的預期心理，如科技類股表現領先景氣循環股，同時間國庫券殖利率走低，美元表現則略微轉強。

Erik Knutzen表示，無論此次選舉結果如何，美國都料將延續寬鬆的貨幣政策。在殖利率維持穩定的環境下，由於民主黨不可能全面執政，使得「加稅」與「加強法規監管」的威脅下降，因此，具備防禦性質的大型科技成長股將持續領先表現。

同時間，若疫情發展與疫苗研發傳出壞消息，則波動性可能進一步加劇。Erik Knutzen說，過去這幾天，儘管歐洲與北美疫情再度爆發，但是投資人的信心大致不受影響，持續對疫苗研發與新一輪的刺激政策抱持期待。然而，倘若投資人開始對疫苗研發與財政刺激的前景產生疑慮，年底前市場波動性將明顯加劇。

Erik Knutzen指出，在選舉結果確定之前，投資人料將面臨一陣又一陣的波動性。持續動盪的大環境、投資人對於財政刺激的期盼降溫、加上隨時可能浮現的風險趨避情緒，各種因素料將使得美國國庫券殖利率維持穩定、甚至是進一步下降。

儘管如此，波動性可能造就投資機會，Erik Knutzen說，讓投資人可伺機增持未來12個月有望隨著經濟環境改善，表現進一步受惠的投資標的。但面對高度不確定的環境，在增持任何的風險性資產之前，投資人必須確保資產價格比過去都還要來得更加低廉，藉此建立更大的緩衝空間。

(工商 )