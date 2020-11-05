在Chromebook與電競筆電帶動下，激勵群光不僅第3季營收達264.21億元，創單季歷史新高、優於預期，第三季獲利亦優於預期，毛利以及營業利益雙雙寫下歷史新高紀錄外，連續二個季度三率三升，毛利率為20.6％，比去年同期增加1.5個百分點，連續兩個季度突破20％，再次創下近20年歷史新高，營益率則是13年來首次突破雙位數，來到10.4％，寫下近13年歷史新高，較去年同期增加0.8個百分點；淨利率達到6.8％，較去年同期增加0.5百分點。

第三季稅後淨利為17.87億元，年增8％，主要由本業獲利驅動，EPS為2.55元，創單季同期新高，年增6％。

群光今年前三季營收也以696.28億元創下歷史新高，在規模經濟與產品組合優化的作用下，毛利與營業利益亦為歷史新高，毛利達132.88億元，年成長13％，營業利益達63.42億元，年成長37％，顯示本業獲利能力大幅提升，毛利率19.1％，創下歷史新高，在營業費用控制得宜下，營益率為9.1％，寫下13年單季新高紀錄，累計群光今年前三季EPS達6.02元。

法人表示，群光近年營運主軸為在PC相關產品繼續衝刺全球第一市占率，並且開拓非PC的產品線，憑藉影像與電源的優勢，進軍AIOT物聯網，挹注群光的營收與獲利。在PC方面，群光已多年蟬聯NB鍵盤、影像模組與電源供應器全球市占第一名，在今年新冠疫情肆虐下，群光受惠於全球NB需求飆漲，使得PC相關營收及獲利都十分搶眼，而在非PC產品方面，今年前三季約占一半營收，其中尤以伺服器、遊戲機、電競及智慧家庭產品為最具成長潛力的焦點。法人預期，由於群光今年營收成長無虞，前三季群光本業獲利已成長37%，今年本業獲利可望大幅優於去年。

展望第四季，群光的泰國新廠即將如期興建完成，預計本季將陸續移入機器設備，準備為客戶啟動量產。群光自2019年起即積極布建全球製造鏈，降低中美貿易戰對營運的風險，首先選定於泰國租廠房為智慧家庭客戶服務，以解燃眉之急，並同時興建廠房，目前租賃廠房已達智慧家庭影像產品7成5產能，全廠運轉順利，今年第四季將自租賃廠房依序搬遷機器設備至新廠，未來新廠將有更充足的空間因應智慧家庭產品的需求，並且將成為群光東南亞製造中心，更有利於群光因應客戶需求調配全球製造產能，分散風險。

(工商 )